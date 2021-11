De acordo com a informação ao mercado, "o desempenho financeiro do grupo ficou marcado por um recorde de produção, mas também de vendas, num período marcado pela alta dos preços da pasta nos mercados internacionais".

Assim, as receitas da Altri "atingiram 635,3 milhões de euros durante os primeiros nove meses de 2021, um aumento de 35,3% face ao período homólogo", sendo que "na atividade industrial, as vendas atingiram 551,9 milhões de euros, enquanto a produção de energia teve um contributo de 83,4 milhões de euros para as receitas globais".

De acordo com a empresa, os custos operacionais no período em análise "cresceram 14,3% face aos primeiros nove meses de 2020, registando-se alguma pressão inflacionista de alguns custos como a energia, madeira (via aumento de importação) e químicos no último trimestre".

Ainda assim, sublinhou, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da Altri "atingiu os 207,6 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2021, um crescimento de 117,8% face ao período homólogo" devido aos "preços elevados da pasta nos mercados".

Paralelamente, "o investimento líquido total realizado durante os primeiros nove meses ascendeu a cerca de 25 milhões de euros, sendo 11,8 milhões realizados no terceiro trimestre", revelou a Altri.

De acordo com a empresa "cerca de metade do valor investido foi no negócio da pasta, enquanto a outra metade foi na Greenvolt - dedicada às energias renováveis - que concluiu formalmente, no 3.º trimestre, a compra da V- Ridium e da Profit, tendo também assinado um contrato da compra de uma participação acionista de 41,87%, com opção de aquisição para as ações remanescentes, na Perfecta Energia".

A empresa revelou ainda que a Greenvolt "ajudou à redução da dívida do grupo Altri, com os fluxos financeiros provenientes da Oferta Pública Inicial de ações".

A dívida líquida nominal remunerada do grupo "situava-se em cerca de 479,6 milhões a 30 de setembro de 2021, uma redução substancial comparando com o segundo trimestre de 2021".

ALYN // JNM

Lusa/Fim