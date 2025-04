A Volkswagen informou na quarta-feira à noite que mantém sua previsão de um aumento do volume de negócios de até 5% em 2025, apesar da política tarifária do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de modo a que a rentabilidade operacional sobre as vendas se situará entre 5,5% e 6,5%.

As ações do grupo Volkswagen, que inclui marcas como VW, Skoda, Seat, Cupra, Porsche e Audi, subiram 6,5% para 89,32 euros na abertura da Bolsa de Frankfurt, porque a confirmação das previsões foi avaliada positivamente.

O grupo Volkswagen afirmou que, de momento, não sabe qual será o efeito no volume de negócios, nos resultados e na tesouraria do aumento das tarifas de importação, nomeadamente nos Estados Unidos.

O volume de negócios do grupo Volkswagen aumentou 3% (78 mil milhões de euros).

A rendibilidade operacional das vendas do grupo Volkswagen situou-se em 3,6% no primeiro trimestre (6% um ano antes).

As perdas extraordinárias de 1,1 mil milhões de euros são principalmente provisões de 600 milhões de euros relacionadas com a regulamentação das emissões de CO2 na Europa e 200 milhões de euros para a reestruturação da sua filial de 'software' Cariad.

Além disso, o grupo reservou mais 300 milhões de euros para ajustamentos das reservas relacionadas com a manipulação das emissões dos veículos a gasóleo e para despesas com eventuais correções de valor dos veículos em transporte devido às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos no início de abril.

A Volkswagen tinha uma liquidez líquida na divisão automóvel de 33 mil milhões de euros no final de março e espera ter entre 34 e 37 mil milhões de euros no final deste ano (34,4 mil milhões no final de 2024).

Prevê igualmente que o fluxo de caixa líquido desta divisão se situe entre dois e cinco mil milhões de euros no final do ano.

A Volkswagen publica o balanço completo do primeiro trimestre a 30 de abril.

