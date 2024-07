O banco registou um lucro bruto de 3.240 milhões de libras (3.953 milhões de euros) entre janeiro e junho deste ano, menos 14% do que no primeiro semestre de 2023, disse na apresentação de resultados.

O volume de negócios aumentou 27% no semestre, para 18.889 milhões de libras (22.460 milhões de euros), com as despesas operacionais a subirem 14% em comparação com o mesmo período de 2023.

O presidente executivo do banco, Charlie Nunn, disse que o grupo alcançou "resultados financeiros robustos nos primeiros seis meses do ano fiscal, com um sólido desempenho das receitas e disciplina de custos, juntamente com uma forte geração de capital".

MC // CSJ

Lusa/fim