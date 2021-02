Num comunicado, o grupo adianta que os resultados do ramo vida atingiram 569,5 milhões de euros no ano passado, menos 32% do que no ano anterior, e 390,6 milhões de euros no ramo não vida, mais 49% do que em 2019.

Em relação ao volume de negócios, o grupo refere que atingiram 35.571,7 milhões de euros em 2020, mais 1% que em 2019.

O volume de negócios do ramo vida cifrou-se em 9.977,8 milhões de euros em 2020, menos 5% que no ano anterior, enquanto o do ramo não vida atingiu 4.556,7 milhões de euros, mais 1% que em 2019.

"Apesar do contexto da pandemia da covid-19, obtivemos excelentes resultados, beneficiando mais do que nunca da diversificação geográfica, da nossa carteira de produtos bem equilibrada, do nosso balanço sólido e de uma gestão prudente", afirmou o CEO da Ageas, Hans De Cuyper, citado no comunicado.

"O excelente resultado, o nosso balanço sólido, a posição confortável de liquidez e a margem de solvência estável, permitem-nos propor aos nossos acionistas um dividendo bruto de 2,65 euros por ação", adiantou De Cuyper.

