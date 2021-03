O grupo BMW, que detém as marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, espera recuperar este ano quer na faturação, quer no lucro, que registaram quedas significativas no ano passado, refere o fabricante automóvel em comunicado.

Na quinta-feira, o grupo BMW tinha apresentado os números preliminares do seu balanço e contas referente a 2020, sendo que hoje realizou uma conferência de imprensa virtual para apresentar os resultados definitivos e dar a conhecer as projeções para este ano, que vão no sentido da recuperação, depois de ver reduzido o lucro em dois anos consecutivos.

O presidente da BMW, Oliver Zipse, afirmou que este ano se iniciou com "uma dinâmica mais forte" e disse que deseja "alcançar e superar" o nível pré-crise criado pela pandemia de covid-19, "o mais rápido possível".

O gestor adiantou que a procura voltou a "crescer fortemente" na China.

Para este ano a BMW prevê um "aumento notável" no lucro antes dos impostos, na comparação com o ano anterior, e que a margem de lucro operacional sobre as vendas no segmento automóvel se situará entre 6% e 8% este ano, contra 2,7% em 2020 e 4,9% em 2019.

O fabricante automóvel, que cortou 5.000 empregos no ano passado, vai prosseguir este ano com o processo de redução de trabalhadores, embora este seja este ano um pouco inferior ao observado no ano anterior.

No ano passado, o volume de negócios caiu 5%, para 98.990 milhões de euros, e o resultado operacional recuou 34,8%, para 4.830 milhões de euros.

O grupo BMW conseguiu aumentar o lucro antes dos impostos quase todos os trimestres do ano passado, à exceção do segundo trimestre, na comparação com o ano anterior, sendo que reduziu as entregas em 8,4% em 2020, para 2.325.179 unidades, em termos homólogos.

