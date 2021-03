Em comunicado, o grupo segurador reporta um volume de negócios de 1.600 milhões de euros no ano passado no conjunto dos ramos Vida e Não Vida.

"No ano passado, devido à pandemia da covid-19, o mercado segurador português sofreu uma forte contração e o Grupo Ageas Portugal encerrou o ano com um crescimento no Ramo Não Vida de 5,2%, para os 775 milhões, e um decréscimo no Ramo Vida de 42,8%, para os 801 milhões, ambos alinhados com a tendência do mercado, mas com um melhor resultado em Não Vida", refere.

A quota de mercado global do Grupo Ageas Portugal foi de 15,6%, fixando-se nos 17,6% no ramo Vida foi e nos 13,9% no ramo Não Vida.

Com um rácio de solvência de 252% no final de 2020, o grupo segurador manteve o número de colaboradores (1.281) e aumentou o número global de clientes em 1,7% para 1,8 milhões.

O exercício passado foi "marcado por uma pandemia que trouxe consequências graves a nível económico e social. Porém, o Grupo Ageas Portugal esteve, e continuará a estar, ao lado dos portugueses e da sociedade através de produtos e serviços adaptados às suas necessidades, e da promoção de iniciativas focadas na prevenção, na proteção, na assistência, na literacia", afirma o presidente executivo da companhia, Steven Braekeveldt, citado no comunicado.

O Grupo Ageas Portugal tem, atualmente, 10 marcas comerciais, das quais cinco na atividade seguradora (Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Direto) e outras cinco em áreas diversas (Go Far, Kleya, Clínica Médis, Ageas Repara e MUNDO ageas).

PD // MSF

Lusa/Fim