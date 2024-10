As vendas ascenderam a 288.100 milhões de coroas suecas (25.260 milhões de euros), uma descida de 1%, refere o grupo empresarial em comunicado.

O resultado líquido de exploração (ebit) foi de 18.500 milhões de coroas (1.622 milhões de euros), uma subida de 27%, ou seja, um aumento idêntico ao registado com o resultado bruto de exploração (ebitda), que se situou em 34.400 milhões de coroas (3.016 milhões de euros).

A Volvo Cars vendeu 560.900 veículos entre janeiro e setembro, que correspondeu a um aumento de 10%.

No terceiro trimestre, a empresa controlada pelo construtor chinês Geely obteve um lucro de 4.400 milhões de coroas suecas (386 milhões de euros), mais 35%.

As vendas aumentaram 1% face a igual período do anterior, para 92.800 milhões de coroas (8.136 milhões de euros).

O ebit ficou nos 5.800 milhões de coroas (509 milhões de euros), um aumento de 30%, enquanto o ebitda situou-se em 10.400 milhões de coroas (912 milhões de euros), sendo que apresentou uma subida de 20%.

Até setembro, a Volvo Cars vendeu 172.800 automóveis, mais 3%, dos quais 48% eram modelos elétricos.

A Volvo Cars baixou, no entanto, a sua previsão de crescimento de vendas para o final do ano, de 12-15% para 7-8%, devido à queda na procura de automóveis e "à concentração [da empresa] na salvaguarda do valor, em detrimento do volume [de veículos vendidos]".

