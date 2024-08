Em comunicado, a empresa informou que a sua faturação aumentou 1,6% de janeiro a junho para 158.8 milhões de euros, face ao desenvolvimento do negócio de serviços financeiros.

A divisão automóvel rendeu 129.365 milhões, numa queda de 0,9%, enquanto o volume de negócios dos serviços financeiros cresceu 14,6%, para 29.435 milhões.

No segundo trimestre do ano, a Volkswagen faturou 83.339 milhões de euros, ou seja, mais 4,1% do que no trimestre anterior, enquanto o seu resultado líquido foi de 3.112 milhões de euros, uma descida de 4,2%.

A Volkswagen sublinhou que 2024 está a ser o ano da maior ofensiva de produtos do grupo e que está a proceder a uma reestruturação global das suas áreas de negócio "num ambiente exigente".

