No entanto, o grupo automóvel realçou em comunicado que os resultados foram afetados no terceiro trimestre devido à situação com os semicondutores.

No entanto, no terceiro trimestre do ano, o lucro aumentou 6,9% em termos homólogos, para 2.761 milhões de euros, embora o resultado operacional tenha caído 18,5% para 2.595 milhões de euros.

O presidente do grupo Volkswagen, Herbert Diess, disse que "os resultados do terceiro trimestre mostram uma vez mais que agora o grupo deve impulsionar a melhoria da produtividade na área de volume".

Além disso, realçou que o grupo automóvel se vai transformar numa empresa de mobilidade ambientalmente neutra.

O volume de negócios, por seu turno, cresceu 20% até setembro, para 186.599 milhões de euros, enquanto o lucro operacional aumentou para 13.953 milhões, oito vezes mais do que há um ano (1.693 milhões de euros).

A Volkswagen obteve uma margem de lucro operacional sobre as vendas de 7,5%, contra 1,1% há um ano.

As entregas de veículos aos clientes aumentaram 6,9% para 6,95 milhões de unidades.

O grupo Volkswagen confirmou a sua previsão sobre a rentabilidade para o final deste ano, com uma margem de rentabilidade operacional a situar-se entre 6,0 e 7,5%.

