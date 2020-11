"A REN concluiu os primeiros nove meses do ano de 2020 com um resultado líquido de 76,1 milhões de euros, menos 10,3 milhões de euros (-11,9%) do que no mesmo período de 2019, com o negócio internacional a contribuir com 10,4 milhões de euros (13,6%)", indicou, em comunicado, a empresa.

Conforme explicou a empresa, este resultado é penalizado pela CESE, cujo valor totalizou 28,2 milhões de euros.

Por sua vez, os resultados financeiros avançaram, no período em causa, 7% para um resultado negativo de 36,7 milhões de euros, "sustentados pelo menor custo médio da dívida (1,9% contra 2,2%)".

De janeiro a setembro, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa cedeu 4,2% para 352,5 milhões de euros.

PE // MSF

Lusa/Fim