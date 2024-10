Num comunicado à Bolsa de Valores de Londres, a multinacional britânica esclarece que o seu lucro antes de impostos ascendeu a 7.285 milhões de dólares nos primeiros nove meses do ano, menos 67,8% que no mesmo período do ano passado.

A receita total foi de 146.541 milhões de dólares, representando uma queda de 8,6%, enquanto as aquisições realizadas pela empresa ascenderam a 86.677 milhões de dólares.

A queda dos lucros surge no contexto de abrandamento da atividade económica mundial e da procura de petróleo, especialmente por parte da China, o maior importador mundial de crude.

O presidente executivo da empresa, Murray Auchincloss, disse, citado na nota, que a petrolífera fez "progressos significativos" desde que definiu as prioridades no início deste ano para tornar a BP "mais simples" e com "maior valor".

