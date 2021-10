Em comunicado, a Parpública informa que "o crescimento dos resultados traduz a evolução favorável do desempenho das várias empresas do grupo, onde todos os segmentos de negócio alcançaram resultados positivos", destacando a recuperação da atividade operacional quando comparada com o período homólogo, o que "é demonstrativo da resiliência das empresas do grupo num ambiente adverso provocado pela pandemia do covid-19".

A dívida financeira consolidada da Parpública era no final do primeiro semestre de 2,7 mil milhões de euros, o que representa uma redução de 27,9 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2020, refere.

"A contínua redução da dívida nos últimos anos, com a correspondente diminuição dos encargos suportados -- os quais no período em análise se situaram nos 34,4 milhões de euros, contra 44,8 milhões de euros verificados no semestre homólogo de 2020 --, tem sido um fator relevante para a melhoria dos resultados do grupo", justifica.

No comunicado, a empresa que agrega as participações do Estado adianta que "a estratégia de redução de endividamento tem permitido a melhoria da generalidade dos indicadores financeiros do Grupo, com destaque para os rácios de solvabilidade e de autonomia financeira que aumentaram, entre os períodos semestrais homólogos de 2020 e 2021, de 149% para 175% e de 60% para 64%, respetivamente".

No que respeita à 'holding' Parpública, o resultado líquido registado foi da ordem dos 27,7 milhões de euros no primeiro semestre, que compara com 23,3 milhões de euros do período homólogo.

Por sua vez, a dívida financeira situou-se nos 879 milhões de euros no final do primeiro semestre de 2021.

No segundo semestre, refere, "mantém-se o objetivo de reduzir o endividamento, tendo já sido reembolsado, no passado dia 05 de julho, um empréstimo obrigacionista no montante de 600 milhões de euros".

No plano operacional, acrescenta, a Parpública prosseguirá o acompanhamento efetivo das suas participadas e dos diversos dossiers relevantes em curso, com destaque para o processo de reestruturação da TAP e a reprivatização da Efacec Power Solutions.

JNM // CSJ

Lusa/Fim