O resultado líquido no exercício fiscal que decorreu entre abril de 2023 e 31 de março deste ano, foi influenciado pelos subsídios dos Estados Unidos para a produção de baterias para veículos elétricos, esclarece o grupo tecnológico em comunicado.

O fabricante de Osaka, que tem a sua sede no oeste do Japão, explicou igualmente que o lucro também foi impulsionado por créditos fiscais no âmbito da Lei de Redução da Inflação nos Estados Unidos e por ganhos com a venda da sua unidade de painéis LCD.

A Panasonic teve um lucro operacional de 2.160 milhões de euros no exercício fiscal em análise, um aumento de 25,1% em relação ao exercício anterior, enquanto as receitas das vendas cresceram 1,4% para 50.760 milhões de euros, em termos homólogos.

O segmento automóvel, por sua vez, contabilizou um acréscimo do lucro operacional em 2,6 vezes para 255.700 milhões de euros, face ao exercício anterior.

Para o exercício em curso, a Panasonic prevê que o lucro diminua 30,2% para 1.850 milhões de euros, enquanto estima um crescimento de 5,3% do lucro de exploração, para 2.270 milhões de euros, e um aumento de 1,2% das vendas, para 51.400 milhões de euros.

JS // EA

Lusa/Fim