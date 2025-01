A Sands China tinha terminado 2023 com lucros de 696 milhões de dólares (668 milhões de euros), pondo fim a três anos de prejuízos sem precedentes.

Ainda assim, o resultado líquido no quarto e último trimestre do ano passado -- 237 milhões de dólares (227 milhões de euros) -- representa uma queda de 17,7% em comparação com o mesmo período de 2023, indicou a norte-americana Las Vegas Sands (LVS), em comunicado.

As receitas dos cinco casinos da operadora na região semiautónoma de Macau aumentaram 8,4% em 2024, para 7,08 mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros).

A indústria do jogo em Macau registou receitas de 226,8 mil milhões de patacas (217,7 mil milhões de euros) no ano passado, uma subida de 4,6 %.

Com as receitas a aumentar, a Sands China registou lucros operacionais de 2,33 mil milhões de dólares (2,23 mil milhões de euros) em 2024, uma descida de 7,3% em termos anuais.

O presidente da empresa-mãe, Robert Goldstein, sublinhou no comunicado que em Macau "a recuperação em curso continuou durante o trimestre, embora a despesa por visitante no mercado se mantenha abaixo dos níveis atingidos antes da pandemia".

No entanto, de acordo com dados oficiais, a despesa per capita dos turistas que visitaram o território entre janeiro e setembro foi de 2.168 patacas (260 euros), mais 36,9% do que o mesmo período de 2019.

Goldstein recordou que a Sands China fez um "compromisso de uma década de fazer investimentos que aumentem o apelo do turismo de negócios e lazer de Macau e apoiar o seu desenvolvimento como centro mundial de turismo de negócios e lazer".

A empresa é uma das seis concessionárias de casinos que operam no território e cujo contrato de concessão para os próximos 10 anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

Na altura, as seis operadoras comprometeram-se a investir "mais de 100 mil milhões de patacas" (12 mil milhões de euros) em elementos não ligados ao jogo. A Sands anunciou "um jardim de inverno icónico" com 50 mil metros quadrados.

O território recebeu em 2024 34,9 milhões de visitantes, mais 23,8% do que no ano anterior, mas ainda longe do recorde de 39,4 milhões fixado em 2019, antes da pandemia.

Macau é a capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

VQ // SB

Lusa/Fim