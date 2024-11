O Galaxy Entertainment Group registou um lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 2,9 mil milhões de dólares de Hong Kong (347,3 milhões de euros) entre julho e setembro.

A empresa tinha regressado em 2023 a terreno positivo, após três anos de prejuízos devido às restrições impostas em Macau à entrada de turistas no âmbito da política "zero covid".

O Galaxy registou receitas de 10,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,28 mil milhões de euros), mais 11% do que no terceiro trimestre de 2023.

Nos primeiros dez meses do ano, o setor do jogo de Macau teve receitas totais de 190,1 mil milhões de patacas (21,1 mil milhões de euros), mais 28,1% do que no mesmo período do ano passado e 77,1% do montante registado no mesmo período de 2019, antes do início da pandemia da covid-19.

O presidente do Galaxy, Lui Che Woo, disse, em comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, que a empresa continua a avançar na construção da quarta fase do empreendimento Galaxy Macau, com "um forte foco [nas atividades] não-jogo, visando principalmente o entretenimento [e] as instalações familiares".

A aposta em elementos não jogo e em visitantes estrangeiros foram algumas das exigências das autoridades de Macau para a renovação por dez anos das licenças das seis concessionárias a operar no território, que entraram em vigor a 01 de janeiro de 2023.

Lui Che Woo sublinhou que o balanço financeiro da empresa atingiu 27,4 mil milhões de dólares de Hong Kong (3,28 mil milhões de euros), com uma dívida de 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (143,7 milhões de euros).

Um balanço "saudável e líquido" que permite à empresa financiar o plano de desenvolvimento e prosseguir a "ambição de expansão internacional", disse o executivo.

No final de junho, a consultoria CLSA disse num relatório que a Galaxy era uma das quatro concessionárias de jogo em Macau que tinham demonstrado interesse numa eventual legalização nos casinos na Tailândia.

Dias depois, o Galaxy disse ao portal de notícias GGRAsia que "mantinha as opções em aberto", mas admitiu que a Tailândia "iria atrair muita atenção" se decidir permitir o jogo em casino.

