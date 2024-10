O lucro bruto da Nokia entre janeiro e setembro foi de 6.103 milhões de euros, menos 1,6% em termos homólogos, enquanto o lucro operacional caiu 4%, para 1.082 milhões de euros, devido sobretudo às vendas mais baixas e a uma imparidade de ativos de 514 milhões de euros relacionada com a venda da sua divisão de redes submarinas ao Estado francês.

A tecnológica finlandesa, um dos maiores fabricantes mundiais de redes de telecomunicações a par da chinesa Huawei e da sueca Ericsson, registou nos primeiros nove meses do ano um volume de negócios de 13.236 milhões de euros, menos 15,8% do que no mesmo período do ano passado.

A Nokia explicou num comunicado que a diminuição do volume de negócios se deveu à queda das vendas em todas as suas atividades, exceto patentes e licenças, e ao efeito negativo das flutuações cambiais.

