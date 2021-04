"Resultado líquido atribuível ao grupo foi de 6,3 milhões de euros", destacou, em comunicado, a Martifer.

Em 2019, a Martifer registou 23,5 milhões de euros de lucro.

Por sua vez, em 2020, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) fixou-se em 19,4 milhões de euros, abaixo dos 28,9 milhões de euros apurados no período homólogo.

Já os rendimentos operacionais atingiram, no período de referência, 249,3 milhões de euros, 121,3 milhões de euros dos quais na construção metálica, 118,9 milhões de euros na indústria naval e 11,1 milhões de euros nas renováveis.

Os proveitos operacionais do grupo somaram, no ano anterior, 266,9 milhões de euros.

No que concerne à faturação, a Martifer revelou apenas que "o volume de negócios gerado fora de Portugal e exportações ascendem a 87% do volume de negócios total do grupo".

A divida bruta da Martifer teve, em 2020, um recuo de 21 milhões de euros em comparação com dezembro de 2019, para 120 milhões de euros.

A dívida líquida, por seu turno, registou um decréscimo de 30 milhões de euros para 76 milhões de euros.

O investimento situou-se em 3,3 milhões de euros, dos quais 2,1 milhões de euros de renováveis, 600 mil euros da indústria naval e mais 600 mil euros da construção metálica.

De janeiro a dezembro de 2020, a carteira de encomendas do grupo ascendeu a 579 milhões de euros.

A Martifer perspetiva, na área das construções metálicas, "procurar oportunidades em linha com o desígnio do reforço do perfil exportador do grupo" e, na indústria naval, concretizar o investimento na nova doca.

Nas energias renováveis, a empresa quer, através da rotação de ativos e do aproveitamento de oportunidades em projetos eólicos e solares, continuar a "potenciar os sucessos alcançados, nomeadamente nos leilões de energia eólica e solar na Polónia".

A Martifer é uma empresa que executa projetos no setor da construção metálica, indústria naval e energias renováveis, contando com cerca de 1.400 colaboradores, segundo a informação disponibilizada no 'site' da empresa.

PE // EA

Lusa/Fim