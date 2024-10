Nos primeiros nove meses do ano fiscal, a Iberdrola alcançou resultados financeiros recorde, impulsionados por um novo máximo de investimentos e pelas mais-valias geradas com a venda de ativos no México, refere a empresa num comunicado.

O resultado bruto de exploração (ebitda) atingiu 13.269 milhões de euros, mais 23%.

Se se excluírem os efeitos associados à operação financeira no México e à recuperação do défice tarifário do Reino Unido, o resultado líquido recorrente da Iberdrola foi de 4.305,4 milhões de euros, isto é, um aumento homólogo de 22,4%.

O ebitda recorrente (lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) aumentou 11% até setembro para 11.551 milhões de euros,

A empresa atribui também a melhoria dos resultados ao bom desempenho da produção renovável, às mais-valias resultantes da rotação do negócio de produção renovável e ao aumento do número de contratos com os clientes da empresa, lê-se no comunicado.

Além disso, realça que obteve os investimentos mais elevados da sua história, 12.300 milhões de euros, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido.

