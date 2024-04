O valor líquido alcançado nos três primeiros meses deste ano incluiu a contabilização do montante de 1.165 milhões de euros provenientes da venda de ativos no México e 238 milhões de euros para a recuperação do défice da atividade comercial do Reino Unido.

Num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), a Iberdrola esclarece ainda que, se estes dois elementos não fossem tidos em conta, o lucro teria registado um crescimento homólogo de 28%.

Na apresentação dos resultados financeiros aos analistas, o presidente da Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, destacou o "sólido resultado operacional" obtido no período em análise.

As vendas do grupo situaram-se em 12.678,5 milhões de euros, menos 18% do que no ano anterior, e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) fixou-se em 5.857 milhões de euros. No caso de se excluir a operação no México, o valor situou-se em 4.140 milhões euros.

A Iberdrola realça igualmente que a venda de parte do seu negócio no México, concluída em 26 de fevereiro, a qual contribuiu com 5.437 milhões de euros em dinheiro, teve um impacto de 1.165 milhões no resultado líquido.

Desta forma, o 'cash flow' operacional atingiu os 3.145 milhões de euros, mais 14% em termos recorrentes, face a igual período do ano anterior.

A empresa destaca também o número recorde registado no investimento no trimestre em apreço, situando-se 2.382 milhões de euros, mais 36% do que no mesmo período do ano anterior.

Destes, 51% corresponderam a investimentos em redes, que cresceram 27%, principalmente no caso das linhas de transporte, nas quais já foram investidos 43.000 milhões de euros.

O investimento em energias renováveis ascendeu a 42% do total, com a contribuição de 40% da energia eólica 'offshore', lê-se no comunicado.

JS // CSJ

Lusa/Fim