Lucro da Galp cai 41% no primeiro trimestre para 192 ME

Lisboa, 28 abr 2025 (Lusa) - A Galp teve um lucro de 192 milhões de euros no 1.º trimestre, uma queda de 41% face ao período homólogo, justificada com paragens programadas para manutenção em unidades de produção no Brasil e diminuição das margens de refinação.