Este resultado líquido foi alcançado pela Pfizer à medida que se desvaneceu o efeito das vendas de produtos farmacêuticos para combater a covid-19, explica a multinacional num comunicado, adiantando que as receitas geradas pelas vendas da vacina contra a covid-19 caíram 87% no segundo trimestre.

Já as receitas globais quebraram 11% para 28.162 milhões de dólares, com a Pfizer a rever a previsão de receitas no final de 2024 para o intervalo entre 59.500 milhões e 62.500 milhões de dólares.

Os números do segundo trimestre realçam o facto de a Pfizer ter alcançado um volume de negócios de 13.300 milhões de dólares, um aumento de 2%.

A farmacêutica refere ainda que as receitas da venda do comprimido antiviral contra a covida-19, o Paxlovid, cresceram 79% no segundo trimestre, devido à quase inexistência de vendas no mercado dos Estados Unidos no ano anterior, bem como ao aumento das infeções e da procura em alguns mercados internacionais no segundo trimestre.

No caso de se retirar a contribuição dos medicamentos contra a covid-19, as receitas no segundo trimestre situaram-se em 12.800 milhões de dólares, mais 14% em termos homólogos.

