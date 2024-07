As receitas da Endesa, que está presente em Portugal, ascenderam a 10.416 milhões de euros entre janeiro e junho, uma queda de 20,6% comprando com o primeiro semestre do ano passado, segundo um comunicado da empresa, que diz haver sinais de recuperação da procura e uma mudança de tendência.

A Endesa assegura que, neste contexto, as quebras não impedirão a empresa de concretizar o objetivo de alcançar entre 1.600 e 1.700 milhões de euros este ano.

No ano passado, os lucros da Endesa caíram para 742 milhões de euros, menos 71%, devido a uma decisão arbitral que obrigou a empresa a pagar 530 milhões de euros a um produtor de gás natural liquefeito (GNL) e à queda da margem do negócio de gás.

A Endesa terminou 2023 com 6,9 milhões de clientes no mercado livre, mais 1% do que em 2022.

A empresa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, a Endesa produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.

MP // CSJ

Lusa/Fim