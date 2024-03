O volume de negócios total caiu 13,4% em relação ao ano anterior, para 81.758 milhões de euros, dos quais 60.810 milhões foram gerados na sua atividade fora da Alemanha (-16,2 %), indica a empresa em comunicado.

No último trimestre do ano passado, a empresa registou um lucro de 981 milhões de euros, menos 26,5%, enquanto as receitas caíram 10,2%, para 21.348 milhões de euros, em termos homólogos.

A DHL referiu ainda que, depois de um recorde em 2022, a empresa mostrou a sua capacidade para gerar receitas significativas, "mesmo num ambiente de mercado persistentemente fraco".

A empresa alemã contabilizou uma dívida líquida de 17.739 milhões no final de 2023, acima dos 15.856 milhões de euros no ano anterior, enquanto o lucro de exploração (EBIT) se situou em 6.345 milhões de euros, menos 24,8%, face ao não anterior.

A DHL Group vai também propor na assembleia geral de acionistas, que se realizará a 3 de maio, a distribuição de um dividendo de 1,85 euros por ação.

