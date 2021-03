Lucro da Deutsche Post DHL cresce 13,6% em 2020 para 2.979 milhões de euros

A Deutsche Post DHL Group revelou hoje que teve um lucro de 2.979 milhões de euros em 2020, mais 13,6% do que em 2019, suportado no crescimento do comércio eletrónico, que aumentou devido à pandemia de covid-19.