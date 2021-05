"A atividade das unidades de negócio continuou a ser condicionada pelas medidas restritivas implementadas por diferentes países para conter a propagação da pandemia covid-19, com consequências profundas nas economias e padrões de consumo globais", refere a Corticeira Amorim num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Salientando que a comparação homóloga é feita "com vendas do primeiro trimestre de 2020 não afetadas por covid-19", a empresa refere que "a evolução cambial teve também um impacto desfavorável", sendo que, "excluindo este efeito, as vendas teriam sido em linha com as do ano anterior".

Até março, a empresa com sede em Mozelos, Santa Maria da Feira, reporta uma queda homóloga de 10,2% do EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado, para 32,1 milhões de euros, tendo o rácio EBITDA/vendas diminuído de 17,6% para 16,1%.

