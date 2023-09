Num comunicado, a BODIVA justifica o crescimento com o aumento do volume de negócios, destacando a cobrança de uma nova comissão de manutenção para a negociação de ações(cobrada anualmente desde a ativação do mercado de ações) e o aumento das transações no mercado secundário e, consequentemente, da comissão de negociação e liquidação.

O resultado compensou o aumento dos custos com pessoal (12%) e outros custos operacionais (56,5%).

Registou-se igualmente a tendência positiva dos últimos anos noutros indicadores, entre os quais o aumento do volume de negócios para 2.375 mil milhões de kwanzas (2,6 milhões de euros) mais de 97,50% em relação ao primeiro semestre do ano transato.

Relativamente aos resultados do mercado, a Bodiva chegou ao fim do primeiro semestre com um aumento de 120% do montante total negociado, em termos homólogos, tendo negociado um total de 1.076 mil milhões de Kwanzas (1,2 milhões de euros).

