Luca de Meo vai ser diretor-geral da Renault a partir de julho O italiano Luca de Meo, presidente da Seat até 07 de janeiro, será o próximo diretor-geral da Renault a partir de 01 de julho, anunciou hoje o construtor automóvel em comunicado.





O conselho de administração da Renault decidiu, na reunião de hoje, presidida por Jean-Dominique Senard, nomear Luca de Meo como responsável máximo operacional, substituindo Clotilde Delbos, que ocupava desde outubro essas funções interinamente e passará a ser diretora-geral-adjunta a partir do segundo semestre.

O novo diretor-geral da Renault, de 52 anos, terá como principal missão impulsionar a aliança da empresa francesa com a Nissan e a Mitsubishi, após um ano de crise, devido aos sobressaltos que surgiram com o caso Carlos Ghosn, antigo líder do grupo detido no Japão em finais de 2018 e protagonista de uma fuga para o Líbano em dezembro passado.

"O conselho de administração considerou que Luca de Meo reúne, pelo seu percurso, experiência e sucesso em funções anteriores, tem todas as qualidades para contribuir para o desenvolvimento e transformação do grupo Renault em todas as suas dimensões", refere o comunicado.

