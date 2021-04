Segundo o diretor de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional, Elias Livulo, com os centros vai ser possível detetar-se avarias, evitar situações de bloqueio e obstruções da via, "causando acidentes fatais no momento de locomoção, por quebra de mecanismos danificados".

Do total das 28 empresas privadas que se candidataram, apenas 20 garantiram condições para a criação dos centros, tendo hoje sido assinados os contratos de concessão, construção e exploração dos Centros de Inspeções de Veículos Automóveis e Reboques.

"Haverá também, com as inspeções obrigatórias, facilidade de aferir as adulterações dos veículos automóveis, a viciação de dados dos veículos automóveis, veículos automóveis que constam das litas de veículos roubados ou furtados no país e no exterior, enfim, uma gama de tarefas que nos dias de hoje ocorre", frisou.

Luanda, a capital do país, com o maior número de viaturas vai albergar 50% dos centros.

