O programa vai ser apresentado pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte Antonio, coordenador do grupo de trabalho, criado pelo Presidente angolano, João Lourenço, para a preparação, coordenação e organização das tarefas relacionadas com as responsabilidades de Angola no evento.

O encontro inclui exposições, fóruns e eventos pré-cimeira que antecedem a cimeira propriamente dita, que se inicia na sexta-feira e termina no sábado.

"Três Continentes, Três Oceanos, um Destino Comum: Construir uma Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico Resiliente e Sustentável" é o lema deste encontro, em que Angola vai assumir a presidência da organização por um período de três anos.

Pelo menos 79 Estados-membros oriundos dos três continentes devem participar nesta cimeira, que será a primeira a realizar-se depois da transformação do Grupo ACP em organização internacional.

O embaixador angolano Georges Rebelo Chikoti é o atual secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico.

João Lourenço, no seu discurso sobre o Estado da Nação, em 15 de outubro, destacou a importância de o país acolher a 10.ª Cimeira da OEACP, considerando o evento de "elevada importância" por Angola assumir a presidência rotativa da organização.

Esta presidência vai colocar o país "perante os holofotes internacionais", considerou o Presidente, pedindo "um empenho coletivo" e a "colaboração dos mais variados estratos da sociedade" para que este evento internacional seja "uma festa de todos".

