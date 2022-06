O número total de passageiros transportados pela companhia de bandeira nacional no mês passado foi 48.175, contra 36.646 registados em maio do ano passado, indica a LAM em nota distribuída à comunicação social.

As rotas que ligam as províncias de Nampula e Sofala à capital moçambicana (Maputo) foram as que registaram maior número de passageiros, com 8.442 e 8.684, respetivamente.

"De referir, igualmente, que a companhia área nacional registou no mesmo mês um índice de pontualidade de operacionalidade de 74%, num universo de 871 partidas, significando um crescimento de 5 pontos percentuais, em comparação a igual período de 2021, onde a pontualidade registada foi de 69% para um total de 588 partidas", acrescenta a LAM.

