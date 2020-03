Linhas Aéreas de Moçambique anuncia redução de voos As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) vai reduzir o número voos devido ao Covid-19, anunciou hoje a companhia em comunicado distribuído à imprensa. economia Lusa economia/linhas-aereas-de-mocambique-anuncia-reducao_5e690dec2af29a198bae0636





"Nos percursos onde a redução do tráfego for acentuada, principalmente os de ligação com o estrangeiro, poderão ocorrer cancelamentos de voos, estando previsto o encaminhamento dos passageiros para os parceiros do mercado", lê-se no comunicado da LAM.

A companhia acrescenta que está aberta a proceder alterações de datas de passagens de clientes que perderem voos no âmbito dos procedimentos médicos relacionados com o Covid-19.