Jerome Powell não afastou uma outra subida mais forte em reuniões futuras, se for necessário.

"Creio que será apropriado subir o nosso intervalo durante a reunião de março, dentro de duas semanas e estou inclinado a propor uma subida de 25 pontos base", declarou numa audição no Congresso norte-americano.

As "consequências" da guerra na Ucrânia para a economia norte-americana são "muito incertas", afirmou o líder da Reserva Federal (Fed), no seu discurso na Câmara dos Representantes.

Jerome Powell disse que os dirigentes da Fed estão a seguir a situação "de perto" e devem mostrar "grande flexibilidade" em função dos dados económicos e da evolução das perspetivas da maior economia mundial.

A invasão russa da Ucrânia dificulta a tarefa do banco central norte-americano, dado que a ofensiva ocorre numa altura em que os preços, em particular da energia, já estavam bastante elevados em todo o mundo, devido à insuficiência da oferta e à recuperação da procura internacional associada ao levantamento das restrições adotadas para travar a pandemia de covid-19.

Nos Estados Unidos, a inflação atingiu o valor mais elevado em 40 anos e para tentar travar a subida dos preços, a Fed já tinha indicado que vai subir as taxas de juro que estão muito perto de zero desde o início da pandemia.

As taxas de juro de referência estão desde março de 2020 no intervalo entre zero e 0,25%.

Antes do conflito, alguns economistas previam que o ritmo de subida dos juros poderia ser mais rápido do que o inicialmente previsto.

Na intervenção de hoje, a que se segue outra no Senado na quinta-feira, Powell lembrou que "a atividade económica recuperou a um ritmo sólido de 5,5% no ano passado, refletindo os avanços na vacinação e a reabertura da economia" e contando com os apoios da Fed e do Governo.

O discurso do presidente da Fed assinalou também a situação no mercado laboral, que deu origem a 6,7 milhões de empregos em 2021, com "um sólido avanço em janeiro" e com os salários a aumentarem mais do que nos últimos anos.

Em janeiro, a taxa de desemprego estava em 4% nos Estados Unidos, depois de ter descido gradualmente ao longo de 2021.

EO // JNM

Lusa/fim