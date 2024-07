Num comunicado de imprensa, a que a Lusa teve acesso, a empresa refere que foram licitadas hoje, em leilão, 46 pedras especiais de produções de diamantes brutos das Sociedades Mineiras do SOMILUANA, LULO, KAIXEPA, LUELE E CATOCA.

De acordo com o documento, as sessões de avaliação decorreram de 15 a 23 deste mês, nas instalações da Sodiam em Luanda, sendo que as licitações foram submetidas por via eletrónica, até às 10h00 de hoje.

Todas as pedras apresentadas para leilão foram vendidas, refere a Sodiam, gerando para a Sociedade Mineira do LULO uma receita de 12,4 milhões dólares (11,4 milhões de euros), a maior entre as empresas, seguida da Sociedade Mineira do CATOCA com 4,6 milhões de dólares (4,2 milhões de euros).

Já a Sociedade Mineira do KAIXEPA arrecadou 2,6 milhões de dólares (2,4 milhões de euros) e a Sociedade Mineira do LUELE 1,1 milhões dólares (um milhão de euros), enquanto a Sociedade Mineira do SOMILUANA embolsou 838 mil dólares (cerca de 774.000 euros).

No leilão participaram 36 empresas, representando as principais praças e centros diamantíferos mundiais.

O administrador para Comercialização da Sodiam, José Neves Silva, citado no comunicado, referiu que "os últimos três meses demonstraram claramente que o mercado internacional de diamantes apresenta fraca demanda e elevados níveis de stock nas principais praças, fruto de vários fatores endógenos e exógenos à indústria diamantífera mundial que têm influenciado o mercado desde o ano passado".

José Neves Silva sublinhou que as sociedades mineiras participantes consideraram "animadores" os resultados deste décimo leilão, superando as suas expectativas, "o que dá um certo alívio à pressão sobre a sua gestão corrente de tesouraria".

"Apesar dos desafios enfrentados, a Sodiam continuará a acompanhar o mercado internacional com muita atenção e expectativa, reforçando o seu compromisso institucional para continuar a agregar valor à indústria diamantífera nacional em geral e à economia angolana em particular", frisou.

