O investigador da School of Oriental and African Studies University of London salientou que existe uma interligação entre a desvalorização do kwanza, a política cambial, a inflação e a política monetária, "um problema que não é de hoje", embora se tenha acentuado.

Fernandes Wanda notou que o kwanza sempre se desvalorizou face ao dólar, exceto entre 2004 e 2008, período em que teve um câmbio favorável graças a um programa de estabilização macroeconómico apoiado nos preços do petróleo que permitiu a constituição de reservas líquidas.