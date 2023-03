"Como convém a um ladrão, Putin visitou a cidade ucraniana de Mariupol a coberto da noite", afirmou o Ministério da Defesa ucraniano na sua conta do Twitter.

Putin fê-lo, em primeiro lugar, porque é mais seguro e também porque a noite lhe permitiu destacar "o que quer mostrar", prossegue a publicação, segundo a qual se manteve oculta a realidade de uma cidade "completamente destruída" e sem os olhares curiosos dos poucos sobreviventes.

A mensagem surge no decorrer da visita de Putin a Mariupol, que o Kremlin classificou "de trabalho" e que, aparentemente, foi decidida de forma espontânea depois da sua visita no sábado à Crimeia, coincidindo com o aniversário de anexação daquela península em 2014.

A visita à cidade portuária no leste da Ucrânia é a primeira viagem de Putin ao Donbass.

Segundo o gabinete de imprensa da presidência russa, Putin chegou de helicóptero à cidade no sul da região de Donetsk, nas margens do mar de Azov, que o ano passado foi cenário de vários combates.

Nas imagens difundidas por Moscovo vê-se o presidente russo a conduzir um carro, percorrendo vários bairros da cidade acompanhado pelo vice-primeiro-ministro, Marat Jusnulin.

As imagens mostram também Putin a visitar unidades habitacionais recentemente construídas, com um parque infantil no centro, e a falar com um grupo de cidadãos, aparentemente residentes locais.

