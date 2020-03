Juros das dívidas da Alemanha e dos Estados Unidos caem para mínimos Os juros das dívidas da Alemanha e dos Estados Unidos, considerados 'refúgio' para os investidores, recuavam hoje para novos mínimos históricos enquanto as bolsas em todo o mundo se afundavam por anteciparem uma recessão económica devido ao novo coronavírus. economia Lusa economia/juros-das-dividas-da-alemanha-e-dos-estados_5e663aae54821b1985ab3fa9





A forte queda do preço do petróleo também estava a afugentar os investidores deste ativo utilizado como refúgio em tempos de incerteza como a atual.

Segundo os dados do mercado, às 9:00 em Lisboa, os juros da dívida da Alemanha a 10 anos caiam para mínimos históricos de -0,828%, menos 16% do que no encerramento da sexta-feira.

Por outro lado, os juros dos títulos do Tesouro norte-americanos a 10 anos recuava para 0,498%, também um mínimo histórico.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Para tentar travar a epidemia, o Governo de Roma colocou cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país, afetando cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.

