Pelas 08:30 em Lisboa, os juros a 10 anos subiam para 2,863%, face aos 2,847% de terça-feira, situando-se abaixo dos 3%.

Os juros a cinco anos também seguiam a subir, para 2,431%, contra 2,415% na terça-feira.

No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam para 2,511%, o que compara com 2,489% no dia anterior.

Os juros das obrigações a 10 anos da Alemanha, consideradas as mais seguras da Europa, subiam para 2,265%, contra 2,254% na segunda-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

28/08.......2,511...2,431.....2,863

27/08.......2,489...2,415.....2,847

Espanha

28/08.......2,681...2,658.....3,085

27/08.......2,680...2,646.....3,063

Grécia

28/08.......2,343...2,706.....3,310

27/08.......2,337...2,705.....3,304

Irlanda

28/08.......2,559...2,367.....2,656

27/08.......2,580...2,401.....2,656

Itália

28/08.......2,898...3,089.....3,640

27/08.......2,881...3,072.....3,622

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

MPE // SB

Lusa/Fim