Jerónimo Martins vai avançar para a Roménia "a curto prazo" O presidente da Jerónimo Martins afirmou hoje que está "a chegar o momento" da cadeia polaca Biedronka "crescer além-fronteiras" e o destino será a Roménia, no horizonte "a curto prazo", tornando-se no quarto mercado do grupo.





Pedro Soares dos Santos falava na conferência de imprensa de resultados da dona do Pingo Doce em 2019, ano em que o grupo registou uam subida do lucro de 7,9% para 433 milhões de euros, com as vendas consolidadas a avançarem 7,5% para 18.638 milhões de euros.

O grupo Jerónimo Martins "vai fazer um reforço muito forte no seu balanço este ano porque todos sabemos que está a chegar o momento da Biedronka [cadeia de supermercados polaca do grupo] crescer além-fronteiras", disse o gestor.

"Também não é novidade para ninguém que o país que mais gostaríamos" de entrar "seria a Roménia", prosseguiu o presidente e administrador-delegado da Jerónimo Martins.

"Agora se vai ser este ano ou se vai ser para o ano, já não lhe vou dizer, mas que isso está no nosso horizonte a curto prazo, já está", rematou.

A Jerónimo Martins vai avançar com a Fundação Biedronka em março, mas não avançou detalhes.

A Biedronka registou um aumento de vendas de 7,9% para 12,6 mil milhões de euros (+8,8% em moeda local) no ano passado, face a 2018, e o crescimento LFL ['like-for-like', ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise] foi de 5,8%.

No período em análise, a Biedroka registou um resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 918 milhões de euros, mais 7,9% que um ano antes.

Além de Portugal, a Jerónimo Martins está presente na Polónia e na Colômbia.

ALU // MSF

Lusa/Fim