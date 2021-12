Esta revisão ascendente foi principalmente impulsionada por uma ligeira melhoria económica este ano.

O ritmo previsto de crescimento económico do país servirá de referência para as estimativas de receitas fiscais do Governo em preparação para a aprovação do orçamento geral do para o ano fiscal de 2022, cujo projeto deverá ser aprovado pelo primeiro-ministro, Fumio Kishida, no final deste ano.

Contudo, Tendo em conta o impacto das restrições impostas pela pandemia de covid-19 e contágios na economia do país, o governo reviu em baixa o crescimento do produto interno bruto para o atual ano fiscal de 2021 de 3,7% para 2,6%.

O governo japonês tinha inicialmente estimado que o PIB para o ano fiscal de 2021, que termina a 31 de março de 2022, voltaria aos níveis pré-pandémicos semelhantes ao período do último trimestre de 2019, mas esta meta foi adiada para março, de acordo com fontes governamentais citadas pela agência.

