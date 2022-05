O défice contrasta com um excedente de 226.761 mil milhões de ienes (1,68 mil milhões de euros) que o país registou no mesmo mês de 2021, de acordo com dados divulgados pelo Ministério das Finanças.

As exportações japonesas aumentaram 12,5% em abril, o primeiro mês do ano fiscal do Japão, enquanto que as importações aumentaram 28,2% em relação a mesmo período e 2021.

Por país, o Japão registou um défice de 168.319 mil milhões de ienes (1,25 mil milhões de euros) com a China, o seu maior parceiro comercial, no mesmo mês.

Com a maior economia do mundo e segundo maior parceiro comercial, os Estados Unidos, o país asiático registou um excedente de 646.442 milhões de ienes (4,8 mil milhões de euros), um aumento de 20,8% em relação ao ano anterior.

Com a União Europeia, o seu terceiro maior parceiro comercial, o Japão registou um défice de 186.126 mil milhões de ienes (1,38 mil milhões de euros), um aumento de 66,2 % em relação a abril de 2021.

Com o Brasil, o país asiático aumentou o défice em 61,3% para 46.290 milhões de ienes (344 milhões de euros).

