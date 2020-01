Japão considera "indispensável" segurança para investimento no Norte de Moçambique O Governo do Japão considerou hoje a normalização da segurança na província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique, "indispensável" para a realização de mais investimentos no setor de gás natural, manifestando disponibilidade para ajudar na resolução do problema. economia Lusa economia/japao-considera-indispensavel-seguranca-para-_5e2080cd281deb1beb167b7a





"A melhoria da segurança em Cabo Delgado é indispensável para as empresas japonesas", declarou Sahiko Mihara, enviado especial do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em declarações após um encontro com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

A multinacional japonesa Mitsui integra um dos consórcios que vão produzir gás na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, uma província assolada por uma onda de violência promovida por grupos armados com conotação 'jihadista'.