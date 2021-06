Em comunicado enviado à Lusa, o Governo refere que o apoio será firmado na quarta-feira, em Dacar, entre os representantes diplomáticos dos dois países no Senegal, através de um Acordo por Troca de Notas válido para o ano fiscal de 2021, à semelhança de outros auxílios do género que o Japão já tem prestado a Cabo Verde.

"A ajuda alimentar japonesa vem ajudando as autoridades cabo-verdianas na resposta aos desafios ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, contribuindo para o aumento da disponibilidade de cereais e estabilidade de preços no mercado nacional", lê-se no comunicado.

Em 2021, a ajuda alimentar japonesa a Cabo Verde consiste num apoio de 250 milhões de ienes, equivalente a 208 milhões de escudos (1,850 milhão de euros), praticamente idêntico ao de 2020, que garantiu a compra da arroz e trigo.

"Com o valor da venda dos cereais em todo o território nacional cria-se um fundo de contrapartida para financiar projetos de desenvolvimento socioeconómico nas áreas da agricultura, segurança alimentar, disponibilidade de água e setor da saúde, com impacto positivo na melhoria das condições de vida da população", explica o Governo.

Além da crise sanitária e económica provocada pela pandemia de covid-19, o arquipélago de Cabo Verde vive uma grave seca há mais de três anos.

