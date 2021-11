A RDD completou 265 anos no dia 10 de setembro e o IVDP celebra a data até ao final do mês, com vários eventos que incluem a entrega de distinções, provas de vinhos, harmonizações e música.

O IVDP destacou hoje, em comunicado, que uma das novidades deste ano é a internacionalização das comemorações com a realização neste mês de novembro de provas comentadas de vinho do Porto 'online' em 11 dos principais mercados estratégicos.

Os principais mercados são Portugal, Alemanha, Brasil, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos da América (EUA), França, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.

Segundo o IVDP, esta comemoração do Port Wine Day "junta, além das embaixadas de Portugal em Brasília, Washington, Berlim e Londres, mais de 220 especialistas em diferentes países a provarem ao mesmo tempo, os mesmos vinhos que compõem o painel de prova".

Depois, até ao final do mês, o programa contempla a divulgação de uma 'playlist' na plataforma Spotify - "Music & Port Wine Day no Spotify".

No âmbito desta iniciativa o IVDP desafiou cinco músicos portugueses - Miguel Araújo, Joana Almeirante, Rogério Charraz, Pedro Abrunhosa e Tiago Nacarato - a escolherem uma música da sua autoria e outra da sua preferência para harmonizarem com um tipo de vinho do Porto diferente.

O encerramento das comemorações está previsto para o dia 28 de novembro com um almoço subordinado ao tema "Um Douro + Sustentável", em Lamego, onde serão atribuídas distinções a empresas e enólogos cujos projetos são "casos de sucesso nas áreas do enoturismo, da vitivinicultura e da enologia" e que termina com um concerto 'online' do artista portuense Miguel Araújo.

O Port Wine Day assinala a criação da mais antiga região demarcada do mundo - o Douro - a 10 de setembro de 1756, pela mão do Marquês de Pombal.

Com estas comemorações o IVDP destacou o papel do vinho do Porto como "motor de desenvolvimento" para o país.

"A presença no mundo do vinho do Porto espelha o apoio à internacionalização dos agentes económicos do setor, numa lógica de valorização transversal, com preocupação pela sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental do território duriense, estratégica na atuação do IVDP", afirmou o presidente do instituto público, Gilberto Igrejas, citado em comunicado.

Segundo dados divulgados pelo IVDP, com sede no Peso da Régua, em 2020, a Região Demarcada do Douro "representou 69% das exportações portuguesas de vinhos com denominação de origem, sendo a região vitivinícola mais importante de Portugal".

