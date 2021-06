"O BAD, com financiamento do Fundo de Cooperação Técnica da Itália, deu 990 mil euros para ajudar as empresas mais pequenas a aumentarem a produção e o controlo de qualidade no processamento das explorações agrícolas", lê-se numa nota enviada à Lusa.

Na nota, o banco vinca que "o projeto vai permitir aos empresários aprofundarem mais a relação com os mercados nacional e regional e aproveitar as oportunidades criadas pelo acordo de comércio livre em África".

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) será a agência que vai implementar este projeto, que praticamente duplica o valor da assistência financeira, já que o BAD já tinha aprovado recentemente outra doação de um milhão de dólares (830 mil euros) para o desenvolvimento de iniciativas de modernização das pequenas e médias empresas.

"Estamos muito contentes de receber esta doação do BAD e da Itália, que vai beneficiar cerca de 300 pequenas e médias associações de empresas do setor agrícola, particularmente, as lideradas por mulheres e jovens, que operam no corredor de Nacala, Beira, Pemba e Lichinga", comentou o presidente da CTA, Agostinho Vuma, citado na nota enviada à Lusa.

"Esta doação está apta para aumentar as intensas relações bilaterais no setor da agricultura, construídas através dos muitos projetos financiados pela Cooperação italiana e pode agir como um catalisador para alargar ao setor privado, onde existe um enorme potencial ainda por explorar", sublinhou, por seu turno, o embaixador italiano em Maputo, Gianni Bardini.

