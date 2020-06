"O presidente do Eurogrupo tem um papel crucial a desempenhar na resposta política às principais questões económicas, onde se inclui impacto da pandemia de covid-19", considerou Donohoe, num comunicado publicado no seu 'site', afirmando-se como "um dos ministros das Finanças da União Europeia e membro do Eurogrupo" em exercício há mais tempo.

Paschal Donohoe junta-se ao ministro das Finanças do Luxemburgo, Pierre Gramegna, e à ministra da Economia de Espanha, Nadia Calviño, que também formalizaram hoje a sua candidatura.

Os países da zona euro têm até hoje para apresentar os seus candidatos ao cargo e a eleição terá lugar na próxima reunião do Eurogrupo, no início de julho.

Para ser eleito, o futuro presidente terá de contar com o apoio de pelo menos 10 dos 19 países da zona Euro e assume o cargo em 13 de julho para um mandato de dois anos e meio.

No início de junho, Mário Centeno abandonou o cargo de ministro das Finanças de Portugal, ficando assim afastada a possibilidade de continuar à frente do Eurogrupo.

