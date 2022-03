Conforme noticia a EFE, Ihsan Abdul Jabbar anunciou, em comunicado, que o Iraque "conseguiu atingir uma taxa diária de exportação de 3,314 milhões de barris, com receitas superiores a 8,5 mil milhões de dólares, a maior em oito anos".

O titular da pasta do Petróleo destacou este marco, que foi alcançado "apesar dos desafios económicos e de segurança, das flutuações nos mercados petrolíferos mundiais e das restrições à produção nacional acordadas com a OPEP+ [Organização dos Países Exportadores de Petróleo]".

A aliança OPEP+ (OPEP e 10 produtores independentes aliados) confirmou, na quarta-feira, que não está previsto alterar o plano de aumentar apenas de forma moderada a oferta de petróleo bruto, apesar da grande escalada dos preços, como resultado da invasão russa na Ucrânia.

O Iraque, segundo maior produtor da OPEP e uma das maiores reservas de petróleo do mundo, sofreu severamente com as consequências dos limites de produção impostos após a pandemia de covid-19.

MPE // ROC

Lusa/Fim