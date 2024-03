IP estuda melhor solução para repor circulação de trânsito no IC2 em Águeda

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a estudar a melhor solução para repor as condições de circulação no Itinerário Complementar 2 (IC2) que ruiu na última noite na zona de Águeda, no distrito de Aveiro, sem provocar vítimas, informou hoje a empresa.