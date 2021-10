Em comunicado, a empresa adianta que o concurso público tem um preço base de 9,4 milhões de euros, estando a decorrer atualmente a fase de entrega de propostas.

"A Infraestruturas de Portugal (IP) publicou em Diário da República, no dia 04 de outubro, um Concurso Público Internacional para a contratação do Projeto e do Estudo de Impacte Ambiental para Quadruplicação da Linha de Cintura (Roma/Areeiro -Braço de Prata) e a Modernização da Linha do Norte (Braço de Prata -- Sacavém)", indica a empresa.

A empresa adianta que o projeto, desenvolvido no âmbito do Plano Nacional de Investimentos (PNI2030), tem por objetivo melhorar a mobilidade da população na Área Metropolitana de Lisboa.

Este projeto, segundo a empresa, visa "aumentar a capacidade operacional do sistema ferroviário, melhorando as condições de mobilidade, permitindo assegurar mais rapidez e maior número de comboios ao dispor dos milhares de passageiros que utilizam o transporte ferroviário nas suas deslocações diárias dentro da Área Metropolitana de Lisboa".

A IP explica que o projeto envolve a execução de intervenções numa extensão total de cerca de 15,5 quilómetros.

As intervenções englobam a quadruplicação da Linha de Cintura, entre as Estações de Roma/Areeiro e de Braço de Prata, a modernização da Linha do Norte entre as Estações de Braço de Prata e de Sacavém, incluindo a reformulação integral do diagrama de via da Estação do Oriente, com inserção de mais três vias.

Engloba igualmente a construção de novas estações em Chelas/Olaias e em Braço de Prata e de um novo apeadeiro em Marvila, adequadas aos novos serviços ferroviários e que asseguram melhores condições de segurança, conforto e acesso aos utilizadores.

De acordo com a nota, a estação em Chelas será dotada de um interface com a estação de Metro das Olaias e serão criadas três pontes, um viaduto e dois túneis.

Será ainda feita a substituição integral dos sistemas de catenária na Linha de Cintura e na Linha do Norte e a construção das infraestruturas de suporte à componente de sinalização e telecomunicações.

A IP adianta que estas intervenções irão permitir o aumento do número de comboios nas Linhas de Cintura, do Norte e de Sintra, nomeadamente dos suburbanos, regionais e de longo curso.

"A concretização destes investimentos visa igualmente criar condições para a implementação de novos serviços de Alta Velocidade entre Lisboa-Oriente e Porto Campanhã", é ainda referido na nota.

DD // MCL

Lusa/Fim