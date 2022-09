"No seguimento do aviso prévio de greve apresentado pela Aprofer -- Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, para o período compreendido entre as 00:00 e as 24:00 dos dias 12, 14 e 16 de setembro, informamos que se poderão verificar perturbações na circulação ferroviária", avisou a IP, numa nota enviada à Lusa.

A empresa adiantou ainda que, por decisão do Tribunal Arbitral, não foram definidos serviços mínimos.

Na quinta-feira, a CP também alertou os clientes para perturbações na circulação de comboios devido à greve.

"Informamos que por motivo de greve, convocada por organização representativa de trabalhadores da IP -- Infraestruturas de Portugal (gestor da infraestrutura ferroviária), preveem-se perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, nos dias 12, 14 e 16 de setembro de 2022", lê-se num email enviado aos clientes.

Os utentes que já tenham comprado bilhetes para viagens em comboios Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional podem solicitar o reembolso do total ou a revalidação dos mesmos.

