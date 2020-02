Instituto de Petróleos de Moçambique espera decisão de investimento até junho O presidente do Instituto Nacional de Petróleos (INP) de Moçambique disse hoje que espera até junho pela decisão final de investimento do consórcio da área 4 de exploração de gás no Norte do país. economia Lusa economia/instituto-de-petroleos-de-mocambique-espera_5e3bf9e940d8a912bc5f5d35





Carlos Zacarias, líder da entidade reguladora, disse hoje em conferência de imprensa, em Maputo, que a decisão deve ser tomada "o mais breve possível, até finais deste semestre".

O momento, que marca o início da contagem decrescente para que a produção comece - e que no setor recebe a sigla de FID, do inglês 'final investment decision' - está nesta altura dependente da formalização do compromisso, já acordado entre todos os sócios.